Сын маньяка Чикатило мог погибнуть после удара ВС России SHOT: вступивший в ВСУ сын серийного убийцы Чикатило пропал под Харьковом

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Сын известного серийного убийцы Андрея Чикатило 56-летний Юрий Чикатило (Мирошниченко) без вести пропал в зоне проведения российской специальной военной операции, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина, воевавший на стороне ВСУ, мог погибнуть в результате ночного артиллерийского удара ВС России по стратегическим объектам противника в Харьковской области.

Отмечается, что Чикатило-Мирошниченко добровольно вступил в ряды ВСУ. В последнее время Юрий находился на Харьковском направлении. Мужчина пропал около трех месяцев назад, когда его артиллерийское подразделение попало под обстрел примерно в 20 километрах от Харькова. В настоящее время его имя значится в списке пропавших без вести. Однако смерть сына Чикатило пока не подтверждена, он не внесен в базы данных погибших.

Ранее стало известно, что сына Андрея Чикатило Юрия заметили в рядах ВСУ. Он служил в украинской армии с начала российской СВО. В 2014 году он активно участвовал в Евромайдане в Киеве. По информации SHOT, мужчина вступил в ряды ВСУ не из-за опасений снова угодить в тюрьму. У сына маньяка накопились долги перед бывшей женой и банками, из-за чего его искали судебные приставы и сотрудники украинской полиции.