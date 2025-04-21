Российский разведчик обратил в бегство целое формирование ВСУ Пермский разведчик Зубарев обратил в бегство солдат ВСУ

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ВС Украины

Российский разведчик из Перми Александр Зубарев обратил в бегство подразделение ВСУ в зоне военной операции на Украине, сообщает ветеранская организация «Сила в братстве — 59». Боец обнаружил передвижение противника, что позволило нанести удар по скоплению сил ВСУ.

Как пояснили ветераны, формирования Вооруженных сил Украины накапливали наступательный потенциал. По их информации, младший сержант Зубарев выявил перемещение противника, доложил об изменившейся обстановке командованию и передал координаты российским артиллеристам.

В результате неприятелю был нанесен существенный урон. Выжившие боевики были вынуждены отступить, — сообщили ветераны.

Отмечается, что Зубарев служит по контракту в разведывательной роте с ноября 2024 года. За умелые действия и профессионализм его представили к медали «За отвагу».

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