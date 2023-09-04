Российские дроны нанесли удар по судостроительному предприятию Украины

Фото: МО РФ

Российские беспилотники нанесли удар по судостроительному предприятию Украины, сообщили в Минобороны РФ. На предприятии производят безэкипажные катера.

Беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих, — сказали в ведомстве.

14 августа Вооруженные силы России нанесли удар по украинским предприятиям по производству безэкипажных катеров, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, в ходе атаки также уничтожены склады, на которых хранились морские дроны ВСУ. Они должны были применяться для совершения террористических актов. Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки украинскими морскими дронами был поврежден российский танкер SIG. Инцидент произошел на удалении в 32 морские мили от Керченского пролива. Танкер стоял на якорной стоянке 471. В результате взрыва никто не погиб.

5 августа глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в севастопольской морской зоне обнаружили надводный беспилотник. В связи с этим спецслужбами было принято решение об ограничении движения кораблей из Балаклавы на пляжи и обратно.