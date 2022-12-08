Боррель заявил, что в ЕС истощаются запасы отправляемого Киеву оружия

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В странах Евросоюза заканчиваются запасы оружия, отправляемого Киеву, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, это происходит из-за проблем с финансированием европейского военно-промышленного комплекса, сообщает ТАСС.

Запасы оружия в ЕС, поставляемого Украине, истощаются из-за того, что мы годами не обеспечивали необходимое финансирование. То, что мы направляем Киеву, мы берем не со складов, а из наших армий, — цитирует Борреля агентство.

При этом он подчеркнул, что ситуация «быстро улучшается». По словам Борреля, в 2021 году все страны ЕС потратили на оборону €214 млрд, что на 6% больше, чем в 2020 году.

Ранее американский обозреватель Джордж Гриллз написал о том, что правительство Великобритании потратит 229 млн фунтов ($278 млн) на закупку тысячи противотанковых комплексов NLAW, чтобы возместить запасы оружия, отправленного на Украину. Для этого был заключен соответствующий контракт со шведским военно-промышленным комплексом Saab. За все время спецоперации Лондон отправил Киеву примерно семь тысяч комплексов NLAW.

Заместитель помощника главы Пентагона Кимберли Джексон ранее заявила, что поставки вооружения Украине со стороны США привели к сложностям с мониторингом собственных запасов оружия. Она назвала процесс контроля за поставками ответственным и сложным.