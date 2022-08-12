Боррель призвал к демилитаризации Запорожской АЭС

Фото: European Union/XinHua/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал к демилитаризации Запорожской АЭС на Украине. Об этом он написал на своей странице в Twitter, пишет ТАСС.

Я поддерживаю призыв к демилитаризации территории [ЗАЭС], начиная с полного вывода российских войск, и призываю МАГАТЭ посетить её, — говорится в сообщении Борреля.

Глава дипломатии ЕС отмечает, что объект атомной электростанции в Запорожье нельзя использовать в рамках «какой-либо военной операции».

Запорожская АЭС, которая расположена в Энергодаре, в данный момент находится под контролем российских войск. В последние дни она постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, которые при нанесении ударов используют беспилотники, тяжёлую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Атаки в большинстве случаев отражают системы ПВО, но при этом фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша по Запорожской АЭС «вызывает вопросы». Она добавила, что обстрелы станции проходят при полном попустительстве со стороны ООН, которая отказалась воздействовать на киевские власти.