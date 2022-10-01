Боррель призвал европейцев использовать «принудительную силу»

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Жозеп Боррель

Евросоюз должен выстраивать новые отношения не только с идеей мягкой силы, но и используя элементы принуждения, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС. По его мнению, странам необходима способность противостоять военным ситуациям.

Мы, европейцы, должны строить новые отношения с идеей силы, не просто мягкой силы, нам также нужны элементы принудительной силы, но не чтобы перестать быть инструментом на службе мира, а чтобы быть в состоянии противостоять военным ситуациям, — подчеркнул верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

По его словам, европейцы «построили сад и живут в окружении джунглей». Однако обычной защиты недостаточно, чтобы «джунгли в этот сад не вторглись», уверен политик. Как заметил Боррель, Европе следует внедрить «войну в свой экзистенциальный горизонт», а также проработать «скоординированный процесс перевооружения». К этой мысли, подчеркнул он, ЕС подталкивают события на территории Украины.

Боррель добавил, что до военной операции Россия поставляла в Евросоюз 40% потребляемого газа. Теперь показатели докатились до 10%. И эти значения тоже еще предстоит сократить. При этом Боррель призвал не ослаблять антироссийские санкции и дальше поставлять Украине вооружение.

Ранее глава европейской дипломатии заявил о необходимости расширения антироссийских санкций против физлиц и организаций в рамках нового пакета рестрикций из-за проведения референдумов о присоединении к РФ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Он пояснил, что персональные списки санкций включают уже более 1300 фигурантов.