Боррель оценил зависимость России от Европы, США и Китая Боррель: доля импорта технологий в Россию из США и Европы превышает 65%

Фото: european_parliament/flickr.com

Жозеп Боррель

Россия существенно больше зависит от технологий ЕС и США, чем от Китая, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью японской газете Yomiuri. Российскую зависимость от импорта технологий из Европы Боррель оценил в 45%, из США — в 21%, а из Китая — лишь в 11%. По его словам, российская сторона просчиталась, думая, что Европа не посмеет ввести санкции из-за зависимости от ее энергоресурсов.

Россия экспортирует много сырья, но у нее не остается иного выбора, кроме как импортировать множество продукции с высокой долей добавленной стоимости, которую она не производит, — отметил представитель ЕС.

Ранее глава евродипломатии признал, что выход из зависимости от российских энергоносителей создал серьезные трудности для большинства стран Евросоюза и европейских компаний, однако это неизбежно в условиях защиты демократии и международного права. По его словам, Евросоюз принимает необходимые меры для солидарного решения этих проблем и «освобождается» от нефтегазовой зависимости, которая сковывала политический выбор лидеров Союза.