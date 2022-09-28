Боррель назвал преднамеренными инциденты на «Северных потоках»

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инциденты на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли неслучайно. Данные действия были заранее спланированы, написал он в Twitter и пообещал решительно ответить на совершенные атаки.

Повреждения газопроводов Nord Stream 1 и 2 не случайны и затрагивают всех нас. Вся доступная информация указывает на то, что утечки являются результатом преднамеренных действий. Преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры совершенно неприемлемо и будет встречено решительным и единым ответом, — подчеркнул дипломат.

В ночь с 25 на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании.

Tелеканал SVT со ссылкой на профессора Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерна Лунда сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли два подводных взрыва.

Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон намекнул на возможное участие американского Белого дома во взрывах на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», напомнив, что в начале февраля президент США Джо Байден пригрозил уничтожением российского газопровода в случае начала конфликта на Украине. Карлсон также указал на заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, которая в январе пригрозила остановить работу «Северного потока — 2» «тем или иным путем».