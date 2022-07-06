Боррель: Евросоюз не собирается воевать с Россией

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Жозеп Боррель

Евросоюз не намерен вступать в вооруженное противостояние с Россией. Реагировать на проведение РФ спецоперации на Украине сообщество продолжит посредством экономических санкций, которые будут усиливаться, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью японскому изданию Yomiuri.

Мы начали переходить от намерений к действиям, показав, что, когда нас провоцируют, Европа может ответить. ЕС не хочет войны с Россией, и ответ на агрессию сосредоточен на экономических санкциях, — сказал он.

По словам Борреля, европейские санкции отражаются на военно-промышленном комплексе России, а также негативно влияют на добычу нефти. В ближайшее время ограничения будут ужесточаться.

В апреле глава евродипломатии впервые пожелал военного, а не мирного решения конфликта. Боррель тогда поставил своей целью добиться военного решения конфликта на Украине. Отмечается, что это первый прецедент в истории Евросоюза: подобных заявлений не делалось ни касаемо ситуации в Югославии, ни в Ираке, ни в Афганистане.

В начале июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций. Он предусматривает отказ от ввоза нефти и нефтепродуктов из РФ, который будет реализован в течение шести — восьми месяцев. Некоторое время спустя Боррель пожаловался на трудности, которые ЕС испытывает ввиду отказа от российских энергоносителей.