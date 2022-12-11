Боррель: Евросоюз не потерпит нападения на свою миссию в Косово

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Жозеп Боррель

Евросоюз не потерпит нападения на миссию EULEX в Косово, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. На своей странице в Twitter он призвал косовских сербов немедленно убрать баррикады с территории республики. Также он выразил надежду на то, что в регион вернется спокойная обстановка.

ЕС не потерпит нападений на миссию EULEX в Косово или использование насильственных, преступных действий на севере. Баррикады должны быть немедленно убраны группами косовских сербов. Спокойствие должно быть восстановлено, — написал Боррель.

Кроме того, он заявил, что миссия EULEX продолжит работать в Косово и координировать действия с властями самопровозглашенной республики и силами НАТО в регионе.

Полиция Косово сообщила о трех перестрелках на севере края в ночь на 11 декабря. Инциденты со стрельбой произошли в районе озера Газиводе на пути к КПП «Брняк». По данным правоохранителей, огонь по полицейским открыли «члены определенных криминальных групп, которые блокировали трассы». Информации о пострадавших нет.

Накануне на севере Косово местное сербское население начало возводить баррикады. Причиной таких действий послужило задержание властями Косово в Приштине бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича.