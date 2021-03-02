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Европа

Боррель заявил, что санкции ЕС против России ввели по его предложению

18:55, 02 марта 2021 66

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что антироссийские санкции из-за ситуации с осуждённым оппозиционером Алексеем Навальным были введены по его предложению.

Впервые санкционный список в рамках глобального санкционного режима за права человека был введён в действие сегодня, основываясь на моём предложении. Четыре высокопоставленных официальных лица России, ответственных за серьёзные нарушения прав человека в связи с делом Навального, попали под санкции, — написал дипломат на своей странице в Twitter.

Навальный вернулся из Германии 17 января, после чего он был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 года колонии за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Фактически он проведёт в колонии два года и шесть месяцев, поскольку находился часть времени под домашним арестом.

Ранее стало известно, что США ввели ограничительные меры против России из-за ситуации с осуждённым по делу «Ив Роше» оппозиционером Алексеем Навальным. Агентство DPA также сообщило, что Евросоюз «в самое ближайшее время» примет санкции в отношении руководителей ряда российских ведомств по этой же причине.

Как сообщал NEWS.ru, заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия должна жёстко ответить на американские санкции, так как Вашингтон «перешёл все грани допустимого».

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