https://static.news.ru/photo/cefb7fe2-d094-11e9-b281-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Aurelien Morissard,imago-images.de/Global Look Press

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не собирается уходить в отставку. Политик заверил, что страна покинет Европейский союз в конце октября.

Я поеду в Брюссель, я заключу сделку, мы позаботимся о том, чтобы мы вышли [из ЕС] 31 октября, — это то, что мы должны сделать, — сказал премьер Великобритании, слова которого приводит Reuters .

На вопрос о том, покинет ли он свой пост в случае, если ему не удастся совершить задуманное, Джонсон ответил, что это не та гипотеза, которую он готов рассматривать.

Ранее Джонсон заявлял, что расставание с объединённой Европой состоится вне зависимости от обстоятельств. Премьер считает, что выход из ЕС — «фундаментальное решение» жителей Великобритании, поэтому он потребовал от политиков уважать результаты референдума, писал News.ru.