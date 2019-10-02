https://static.news.ru/photo/b0c7b97e-e53d-11e9-bb83-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен формально обратиться к королеве Елизавете II с просьбой приостановить работу парламента с 8 по 14 октября.

Об этом говорится в сообщении премьерской канцелярии, которое цитирует ТАСС . Временная остановка работы парламента является стандартной для периода перед открытием новой парламентской сессии и выступления правящего члена королевского дома с тронной речью, в которой передаётся программа правительства на ближайший год.

Джонсон намерен представить в тронной речи ряд новых законодательных инициатив, поэтому он попросит королеву о том, чтобы работа парламента была приостановлена 8 октября, а речь прозвучала 14 октября.

Как писал News.ru, парламент Великобритании уже приостанавливал свою работу по инициативе Джонсона в сентябре. Планировалось, что перерыв продлится до 14 октября, однако суд признал приостановку незаконной и представительный орган продолжил свою работу.