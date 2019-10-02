Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен формально обратиться к королеве Елизавете II с просьбой приостановить работу парламента с 8 по 14 октября.
Об этом говорится в сообщении премьерской канцелярии, которое цитирует
Джонсон намерен представить в тронной речи ряд новых законодательных инициатив, поэтому он попросит королеву о том, чтобы работа парламента была приостановлена 8 октября, а речь прозвучала 14 октября.
Как писал News.ru, парламент Великобритании уже приостанавливал свою работу по инициативе Джонсона в сентябре. Планировалось, что перерыв продлится до 14 октября, однако суд признал приостановку незаконной и представительный орган продолжил свою работу.
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