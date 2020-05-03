Борис Джонсон рассказал, как врачи боролись за его жизнь

https://static.news.ru/photo/966a774a-8cec-11ea-a620-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Xinhua/GlobalLookPress

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что врачи готовились к его смерти, когда политик лежал в реанимации.

Это был тяжёлый момент, я не буду его отрицать. <...> Я не был в прекрасной форме, и я знал, что были планы на случай непредвиденных обстоятельств. У врачей были разные меры, что делать, если что-то пойдёт не так. <...> Они дали мне маску для лица, чтобы я получал литры и литры кислорода, — привела слова Бориса Джонсона британская газета The Sun.

Премьер-министр добавил, что понял весь ужас происходящей ситуации, когда его перевели в реанимацию и подключили к мониторам.

Индикаторы продолжали идти в неправильном направлении, и я понял, что лекарства от COVID-19 не существует, — процитировали политика в The Sun.

Ранее NEWS.ru писал, что Борис Джонсон назвал пандемию коронавируса крупнейшим для Великобритании одиночным испытанием со времён Второй мировой войны.