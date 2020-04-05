Европа

Борис Джонсон лёг в больницу c коронавирусом

23:36, 05 апреля 2020 115
Борис Джонсон Борис Джонсон Фото: globallookpress

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заразившейся коронавирусом, лёг в больницу.

По данным BBC, британский политик отправился в медицинское учреждение, чтобы пройти тестирования, так как у него уже долгое время остаются симптомы заболевания.

О заражении Бориса Джонсона коронавирусом стало известно 27 марта. Политик продолжает общение с подчинёнными по видеосвязи, при этом находится в изоляции в своей резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Помимо Джонсона, инфекция была диагностирована у главы Минздрава Мэтта Хэнкока.

93-летняя королева Елизавета II последний раз лично общалась с премьером 11 марта, писал NEWS.ru.

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