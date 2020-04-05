Борис Джонсон лёг в больницу c коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заразившейся коронавирусом, лёг в больницу.
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О заражении Бориса Джонсона коронавирусом стало известно 27 марта. Политик продолжает общение с подчинёнными по видеосвязи, при этом находится в изоляции в своей резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Помимо Джонсона, инфекция была диагностирована у главы Минздрава Мэтта Хэнкока.
93-летняя королева Елизавета II последний раз лично общалась с премьером 11 марта, писал NEWS.ru.
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