Борис Джонсон лёг в больницу c коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0442d3e4-741f-4f63-bcce-3079f03f620a_660.jpg Борис Джонсон Фото: globallookpress

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заразившейся коронавирусом, лёг в больницу.

По данным BBC, британский политик отправился в медицинское учреждение, чтобы пройти тестирования, так как у него уже долгое время остаются симптомы заболевания.

О заражении Бориса Джонсона коронавирусом стало известно 27 марта. Политик продолжает общение с подчинёнными по видеосвязи, при этом находится в изоляции в своей резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Помимо Джонсона, инфекция была диагностирована у главы Минздрава Мэтта Хэнкока.

93-летняя королева Елизавета II последний раз лично общалась с премьером 11 марта, писал NEWS.ru.