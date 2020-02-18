https://static.news.ru/photo/59c4d826-5240-11ea-acf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону удалось договориться с пока ещё супругой Мариной Уилер о разделе денежных средств в рамках дела о разводе. Пара рассталась в 2018 году после 25 лет брака из-за неверности политика, который сейчас живёт с любовницей Кэрри Саймондс.

Детали соглашения не раскрываются. Слушания в городском суде Лондона проходили в закрытом режиме, на них не присутствовал ни сам Джонсон, ни Уилер, их интересы представляли адвокаты, отмечает Daily Mail.

Как писал NEWS.ru, в сентябре 2018 года Джонсон официально заявил, что разводится с женой Мариной Уилер, с которой прожил в браке четверть века. Поводом послужили его неоднократные измены.