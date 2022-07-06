Bulgarian Military: ВСУ продали французские САУ Caesar России Bulgarian Military: военнослужащие ВС Украины продали России две французские САУ Caesar за $120 тысяч

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Украинские военнослужащие продали российской армии две французские самоходные артиллерийские установки Caesar за $120 тысяч, пишет издание Bulgarian Military со ссылкой на источники. Отмечается, что гаубицы, предоставленные Киеву в качестве военной помощи, стоят около €7 млн каждая.

Новостью о захвате техники в военное время никого не удивить. <...> Однако источник из Донбасса утверждает, что две САУ Caesar были проданы украинцами через посредника русским, — написало издание.

Ранее французский политик Режис де Кастельно разместил в социальных сетях пост, в котором раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за поставки Украине самоходных орудий Caesar, которые были захвачены российскими войсками. Их передали для изучения Уралвагонзаводу. Представители предприятия направили Макрону благодарность за их «доставку».

29 июня сообщалось, что оперативно-тактическая и армейская авиация России уничтожила самоходные гаубицы «Цезарь» французского производства на острове Кубанский. До этого президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что Париж направит Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки «Цезарь», не уточнив, какое именно количество этой техники будет поставлено Киеву. По его словам, это решение было принято совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем.