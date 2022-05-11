Болгария будет покупать газ у США дешевле, чем у «Газпрома» Премьер Петков: в июне начнутся поставки СПГ из США по ценам ниже, чем у «Газпрома»

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Власти Болгарии договорились об импорте сжиженного природного газа (СПГ) из США по ценам ниже, чем у российского «Газпрома», заявил глава кабмина республики Кирилл Петков по итогам встречи с вице-президентом Соединённых Штатов Камалой Харрис. Он уточнил, что поставки топлива начнутся в июне.

Договорились о реальных поставках сжиженного природного газа в Болгарию по ценам ниже «Газпрома», которые начнутся в июне, — говорится на сайте правительства Болгарии.

Премьер подчеркнул, что сотрудничество Софии и Вашингтона играет особую роль в достижении газовой независимости Болгарии. В свою очередь вице-президент Камала Харрис поздравила республику с «решительными действиями по защите своего энергетического суверенитета».

27 апреля «Газпром экспорт» направил уведомление в «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр напомнил, что потребители были своевременно уведомлены об изменении схемы расчётов.