Власти Болгарии договорились об импорте сжиженного природного газа (СПГ) из США по ценам ниже, чем у российского «Газпрома», заявил глава кабмина республики Кирилл Петков по итогам встречи с вице-президентом Соединённых Штатов Камалой Харрис. Он уточнил, что поставки топлива начнутся в июне.
Договорились о реальных поставках сжиженного природного газа в Болгарию по ценам ниже «Газпрома», которые начнутся в июне, — говорится на сайте правительства Болгарии.
Премьер подчеркнул, что сотрудничество Софии и Вашингтона играет особую роль в достижении газовой независимости Болгарии. В свою очередь вице-президент Камала Харрис поздравила республику с «решительными действиями по защите своего энергетического суверенитета».
27 апреля «Газпром экспорт» направил уведомление в «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр напомнил, что потребители были своевременно уведомлены об изменении схемы расчётов.