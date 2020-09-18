Более тысячи человек вышли в Лондоне на акцию «ковид-диссидентов»

На Трафальгарской площади в центре Лондона в субботу, 19 сентября, состоялась очередная акция так называемых ковид-диссидентов. На мероприятие, проводимое в нарушение введённых на фоне коронавирусной пандемии правил, вышли более тысячи человек.
Кроме прошлых норм по противодействию распространению инфекции в британской столице с 14 сентября также запрещено собираться группами более 14 человек. Однако участники «ковид-диссидентской» акции пошли против правил. Во время мероприятия они не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски.
Митингующие пришли на Трафальгарскую площадь с плакатами, на которых были написаны лозунги против «ограничений любых свобод». Под «ограничениями» подразумевались требования о ношении масок, а также вакцинация и другие карантинные меры. Большинство участников акции вели себя мирно. Однако некоторые проявляли агрессию по отношению к полиции.
Согласно заявлению Скотланд-Ярда, правоохранители беседовали с собравшимися и объясняли, почему те должны разойтись. Однако митингующие этим советам не вняли. Поэтому полиция потребовала прекратить мероприятие, угрожая арестами. Сведения о задержаниях отсутствуют.
Подобные акции проходят в Лондоне регулярно, но, в отличие от некоторых других мировых столиц, «ковид-диссидентство» не носит массового характера. Большинство британцев, согласно опросам, готовы соблюдать вводимые правительством правила,
18 сентября за сутки в стране выявили 4322 новых случая коронавируса. Это рекордный показатель с 8 мая. Как сообщал британский премьер Борис Джонсон, Соединённое Королевство находится на пороге второй волны пандемии. Лондонский мэр Садик Хан предупредил, что в столице могут вступить в силу новые ограничения.
Как ранее писал NEWS.ru, 29 августа сторонников конспирологических теорий о появлении коронавируса и отрицателей COVID-19 прошла в центре Лондона. На улицы вышли более 10 тысяч человек.
Добавьте наши новости в избранные источники