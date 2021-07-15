Более тысячи человек пропали без вести из-за наводнений в Германии

Власти округа Арвайлер на западе Германии считают, что в результате наводнений пропали без вести около 1,3 тысячи человек. Об этом сообщается на сайте администрации округа.

По данным чиновников, только в районе города Бад-Нойенар-Арвайлер утром 15 июля было организовано более одной тысячи спасательных операций.

Из-за сложной ситуации с разрушениями окончательная оценка ситуации в настоящее время невозможна, — отметили в администрации округа.

Дожди в Германии идут с 12 июля. Основной удар стихии, разыгравшейся из-за циклона Бернд, пришёлся по западным и юго-западным регионам. Там выходят из берегов реки. В некоторые места пока невозможно подъехать из-за затопленных дорог и разрушенных мостов.

Ранее стало известно, что в результате наводнения, вызванного сильными дождями на западе Германии, погибли 33 человека. Число погибших от непогоды в районе Бад-Нойенар-Арвайлер выросло до 18. В результате в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне-Вестфалии погибли в общей сложности не менее 33 человек.