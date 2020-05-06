Более половины французов набрали лишний вес во время карантина

https://static.news.ru/photo/5ec4fef4-8f81-11ea-8bdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исследование показало, что 57% французов за полтора месяца карантина из-за COVID-19 набрали лишний вес. Средняя прибавка в весе составила 2,5 кг.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании Ifop, на прибавке в весе сказались менее частые перемещения, перекусы и сладости, притупляющие чувство беспокойства: бисквиты, шоколад и торты.

В исследовании отмечается, что прибавка в весе у мужчин составила в среднем 2,7 кг, а у женщин — 2,3 кг. Кроме того, 14% французов смогли удержать свой вес, а 29% даже скинули лишние кило.

Ранее медики предупредили, что похудение может снизить вероятность негативного протекания коронавирусной инфекции COVID-19 в случае заражения. При избыточной массе тела лёгким становится труднее снабжать кислородом важнейшие органы — сердце, печень и почки, сообщал NEWS.ru.