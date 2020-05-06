Более половины французов набрали лишний вес во время карантина

Исследование показало, что 57% французов за полтора месяца карантина из-за COVID-19 набрали лишний вес. Средняя прибавка в весе составила 2,5 кг.
Как
В исследовании отмечается, что прибавка в весе у мужчин составила в среднем 2,7 кг, а у женщин — 2,3 кг. Кроме того, 14% французов смогли удержать свой вес, а 29% даже скинули лишние кило.
Ранее медики предупредили, что похудение может снизить вероятность негативного протекания коронавирусной инфекции COVID-19 в случае заражения. При избыточной массе тела лёгким становится труднее снабжать кислородом важнейшие органы — сердце, печень и почки, сообщал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен