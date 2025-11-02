На Гуляйпольском направлении перестали выходить на связь бойцы 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, сообщает украинское издание «Страна.ua». В самой бригаде подтвердили исчезновение военнослужащих, но не могут установить их текущее состояние — они либо погибли, либо ранены, либо находятся в плену.

Командование бригады пояснило, что не имеет точных данных о судьбе личного состава, поскольку подразделения, выполнявшие боевые задачи в районе населенных пунктов Полтавка и Ольговское, оперативно подчинялись другой воинской части.

В настоящее время принимаются меры по установлению судьбы пропавших военнослужащих. Командование выразило готовность встретиться с родственниками бойцов и предоставить всю подтвержденную информацию, как только она поступит.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские спецслужбы несколько раз пытались вывезти из района Красноармейска (Покровска) группу иностранных граждан. Он отметил, что особая важность этих лиц подтверждается самим фактом отправки за ними специального воздушного судна.