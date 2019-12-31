https://static.news.ru/photo/95209904-2bb3-11ea-a7f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшие бойцы спецполка «Беркут» Сергей Зинченко и Павел Аброськин рассказали о начале обстрелаих отряда на площади Независимости (майдане Незалежности) в Киеве в 2014 году. Оба проходят обвиняемыми по украинскому делу о Евромайдане и входили в число пленных, которыми Украина обменялась с Донбассом.

По словам Зинченко, по сотрудникам правоохранительных органов начали стрелять в районе пяти часов утра.

Они сначала троих убили, 39 огнестрельных ранений. Потом убивают ещё одного сотрудника нашего <...> и ранят еще нашего сотрудника, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как уточнил Аброськин, стрельба велась прицельно именно по сотрудникам «Беркута». При этом стреляли вели очень избирательно.

Вели огонь не по тем, кто, например, стоял в строю, а по тем, кто нёс рацию, оказывал какую-то другую помощь, — добавил он.

Беркутовцы также отметили, что следствие по делу «прошло достаточно быстро». При этом результаты были подогнаны под сторону обвинения.

Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся 29 декабря. Как писал NEWS.ru, среди переданных Украиной было пять бойцов «Беркута». В общей сложности украинская сторона передала 60 заключенных, Донбасс — 51 человека.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что решение Киева передать в ходе обмена беркутовцев было политическим.