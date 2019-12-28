https://static.news.ru/photo/27e3a37c-2a55-11ea-a4d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: DNRonline/twitter.com

В ходе обмена удерживаемых лиц самопровозглашённым Луганской и Донецкой народным республикам были переданы пять бывших сотрудников спецподразделения «Беркут». Об этом сообщил адвокат и правозащитник Валентин Рыбин.

Как ранее рассказал адвокат беркутовцев Игорь Варфоломеев, их вывезли из киевского СИЗО несмотря на протесты. После этого бывших бойцов привезли на КПП в Донбассе для обмена, сообщило агентство «Укринформ».

Их уже обменяли, — подтвердил Рыбин.

Бойцы «Беркута», обвиняемые в гибели людей на акциях протеста на площади Независимости в 2013–2014 годах, были включены в списки на обмен пленными, подтверждал до этого прокурор по делу Евромайдана Сергей Куцый. Беркутовцев выпустил на свободу Киевский апелляционный суд под личное поручительство в субботу.

29 декабря в районе контрольного пункта «Горловка» — «Майорское» состоялся обмен между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, самопровозглашённые ЛНР и ДНР получили от Киева 124 человек, в Киев вернулись 76.

Ранее в американском посольстве в Киеве оценили состоявшийся обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками, писал NEWS.ru.