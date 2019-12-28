Президент Украины Владимир Зеленский, говоря об обмене пленными с ДНР, заявил, что решение Киева передать в ходе обмена беркутовцев было политическим.
Украинский лидер встретил освобождённых в международном аэропорту Борисполь.
Я хочу поблагодарить всех лидеров «нормандской четвёрки», — отметил политик.
По его словам, все договорённости по этому вопросу выполнены,
29 декабря в районе контрольного пункта «Горловка» — «Майорское» состоялся обмен между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, самопровозглашённые ЛНР и ДНР получили от Киева 124 человека, в Киев вернулись 76, писал NEWS.ru.
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