https://static.news.ru/photo/4381e17c-cc34-11e9-9619-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря об обмене пленными с ДНР, заявил, что решение Киева передать в ходе обмена беркутовцев было политическим.

Украинский лидер встретил освобождённых в международном аэропорту Борисполь.

Я хочу поблагодарить всех лидеров «нормандской четвёрки», — отметил политик.

По его словам, все договорённости по этому вопросу выполнены, передаёт ТАСС.

29 декабря в районе контрольного пункта «Горловка» — «Майорское» состоялся обмен между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, самопровозглашённые ЛНР и ДНР получили от Киева 124 человека, в Киев вернулись 76, писал NEWS.ru.