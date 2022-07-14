Богатейший предприниматель Украины перестанет считаться олигархом Ринат Ахметов после отказа от медиабизнеса перестанет считаться олигархом на Украине

Фото: ТАСС

Ринат Ахметов

Один из богатейших украинских предпринимателей Ринат Ахметов после отказа от прав на холдинг «Медиа группа Украина» перестанет считаться олигархом, сообщили министр юстиции страны Денис Малюська в эфире ОПОРА Live. Он отметил, что Ахметов избавился сразу от двух критериев олигарха, а потому уже не попадает в их реестр.

Происходит выход из-под критерия участия в политической жизни из-за потери мандата его бизнес-партнером Вадимом Новинским, а также выход из медийного бизнеса как критерия влияния на медиасферу. Эти два критерия как раз устраняют самые большие раздражители, наибольшее влияние отдельной личности на политическую жизнь страны, — сказал Малюська.

Ринат Ахметов ранее заявил, что его инвестиционная компания System Capital Management (SCM) выходит из медийного бизнеса на Украине и в течение недели передаст государству «Медиа группу Украина». По его словам, такое решение связано с вступлением в силу закона «об олигархах».

Верховная рада приняла закон, согласно которому граждане страны будут признаваться олигархами и вноситься в специальный реестр, который будет вести СНБО.

Документ запрещает олигархам делать взносы в поддержку политических партий и кандидатов, финансировать агитацию и митинги, а также приобретать объекты большой приватизации. Закон также содержит перечень служащих, которые должны декларировать свои встречи с олигархами или их представителями.