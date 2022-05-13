Bloomberg: Венгрия заставила Европу отложить эмбарго на нефть из России

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В случае отказа Венгрии поддержать эмбарго на поставки российской нефти ряд европейских стран допустили возможность отложить на время рассмотрение этого вопроса, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что политики в Европе спешат принять остальные санкции в отношении Москвы, поэтому они готовы отказаться от части мер в новом проекте ограничений. В Европе выразили уверенность в том, что Будапешт ещё получится убедить.

В некоторых странах Евросоюза говорят, что пришло время подумать об отсрочке инициативы о запрете на импорт российской нефти, чтобы продолжить работу по остальной части предлагаемого пакета санкций, — сказано в публикации.

Уточняется, что стороны могут достичь успеха в переговорах в ходе встречи глав МИД ЕС 16 мая.

Министерство иностранных дел России ранее назвало «политическим нонсенсом» попытки выключить российскую сторону из процесса решения любого ближневосточного кризиса. Речь идёт о заседании Временного координационного комитета по оказанию помощи палестинцам, которое состоялось 10–11 мая в Брюсселе, для участия в котором Россию не пригласили. В ведомстве добавили, что такое решение вызывает «сожаление и непонимание». Российские дипломаты назвали своих коллег в Европе «западными функционерами».