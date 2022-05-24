Bloomberg: Германия вернет угольные и мазутные электростанции

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Министр экономики ФРГ Роберт Хабек готовится представить чрезвычайный указ, который позволит правительству без одобрения парламента запустить угольные и мазутные теплоэлектростанции, если стране не будет хватать природного газа, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что Германия готова пренебречь зеленой политикой, увеличив при этом вредные выбросы в атмосферу ради бесперебойного производства электроэнергии.

Подобный запрос на дополнительную выработку угольной электроэнергии возникает только при нехватке газа или при угрозе нехватки и необходимости сокращения потребления при выработке электроэнергии, — следует из законопроекта.

Сообщается, что в Германии мощность законсервированных электростанций составляет порядка шести гигаватт. Энергетическая компания Uniper уже заявила о готовности вырабатывать около трех гигаватт угольной энергии, а RWE AG решает, какое оборудование можно вернуть к работе.

При этом журналисты отмечают, что около 70% процентов угля для выработки электроэнергии Европа закупает у России и один из ключевых импортеров — Германия.