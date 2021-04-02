Bild: против главы Минздрава Германии подали иск на €5,5 млн

https://static.news.ru/photo/525e3fc8-9461-11eb-a323-96000091f725_660.jpg Фото: Xander Heinl/photothek.de via ww/Global Look Press

В суд немецкого города Бонна был подан иск против главы Минздрава Германии Йенса Шпана. Истец утверждает, что министр сорвал поставку 1 млн масок стандарта FFP2. Он требует возмещения ущерба в размере €5,5 млн.

Истцом является сын бывшего канцлера Германии Гельмута Коля Вальтер. Фирма мужчины весной 2020 года выиграла в тендере на поставку масок Минздраву страны. Маски были не приняты, поскольку якобы не соответствовали необходимым критериям. Деньги за товар также не были получены вовремя, сообщает издание Bild со ссылкой на неназванные источники.

В Минздраве страны отказались комментировать подачу иска. В материале газеты не указано, были ли маски возвращены поставщикам.

Как писал NEWS.ru, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил граждан о новом жёстком локдауне из-за третьей волны коронавируса. Он пояснил, что у властей нет волшебного средства от пандемии. Политик считает, что власти сделали много для борьбы с пандемией, но также допустили ряд ошибок: к ним он отнёс сложности с тестированием, вакцинацией и цифровые решения.