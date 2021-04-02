Bild: против главы Минздрава Германии подали иск на €5,5 млн

В суд немецкого города Бонна был подан иск против главы Минздрава Германии Йенса Шпана. Истец утверждает, что министр сорвал поставку 1 млн масок стандарта FFP2. Он требует возмещения ущерба в размере €5,5 млн.
Истцом является сын бывшего канцлера Германии Гельмута Коля Вальтер. Фирма мужчины весной 2020 года выиграла в тендере на поставку масок Минздраву страны. Маски были не приняты, поскольку якобы не соответствовали необходимым критериям. Деньги за товар также не были получены вовремя,
В Минздраве страны отказались комментировать подачу иска. В материале газеты не указано, были ли маски возвращены поставщикам.
Как писал NEWS.ru, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил граждан о новом жёстком локдауне из-за третьей волны коронавируса. Он пояснил, что у властей нет волшебного средства от пандемии. Политик считает, что власти сделали много для борьбы с пандемией, но также допустили ряд ошибок: к ним он отнёс сложности с тестированием, вакцинацией и цифровые решения.