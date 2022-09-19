Bild: почти половина больниц в Германии оказались под угрозой банкротства

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До 40 процентов всех медицинских учреждений Германии столкнулись с финансовыми проблемами из-за инфляции, пишет Bild со ссылкой на опрос DKG (Федерация больниц Германии). Генеральный директор DKG Джеральд Гасс рассказал изданию, что счета за электроэнергию в следующем году вырастут на €4 миллиарда, а общие расходы увеличатся минимум на €9 миллиардов. По его словам, больницам скоро будет нечем платить зарплату сотрудникам.

Согласно экспресс-опросу DKG, 40% больниц считают свое экономическое положение настолько нестабильным, что всерьез опасаются банкротства, — сказано в публикации.

Гасс призвал правительство немедленно обратить внимание на данную проблему.

Ранее сообщалось, что недовольные ценами на энергоносители жители Германии «оборвали» кол-центры компаний коммунальных услуг и фирм — поставщиков энергии. Глава ассоциации местных коммунальных служб VKU Ингберт Либинг заявил, что недовольство граждан достигло невероятного масштаба. По его словам, люди от отчаяния начинают плакать в трубку оператору. Представители крупнейшего поставщика энергии в Германии E.ON заявили, что компании пришлось нанять дополнительных сотрудников в отдел поддержки из-за наплыва звонков, с которым предприятие не справляется.