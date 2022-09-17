Reuters: немцы «оборвали» кол-центры энергокомпаний из-за высоких цен Reuters: разъяренные немцы «оборвали» кол-центры энергокомпаний из-за высоких цен

Фото: Ute Grabowsky / www.imago-images.de / Global Look Press

Недовольные ценами на энергоносители жители Германии «оборвали» кол-центры компаний коммунальных услуг и фирм — поставщиков энергии, пишет Reuters. Глава ассоциации местных коммунальных служб VKU Ингберт Либинг рассказал агентству, что недовольство граждан достигло невероятного масштаба. По его словам, люди от отчаяния начинают плакать в трубку оператору.

В центрах поддержки увеличилось количество отчаянных клиентов. Некоторые немцы становятся агрессивными от досады, другие — в слезах и нуждаются в психологической помощи, — заявил Либинг.

Представители крупнейшего поставщика энергии в Германии E.ON заявили, что компании пришлось нанять дополнительных сотрудников в отдел поддержки из-за наплыва звонков, с которым предприятие не справляется.

В нескольких городах Европы планируется отключение освещения фасадов общественных зданий из-за энергокризиса, вызванного введением антироссийских санкций, написало ранее издание Politico. Отмечается, что в Германии принят закон, согласно которому вводится временный запрет на освещение достопримечательностей. Испания в свою очередь ограничила работу всех магазинов до 22:00 с последующим выключением освещения.