Bild: большинство немцев недовольны действиями Шольца по вопросу Украины

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52% жителей Германии недовольны действиями канцлера Олафа Шольца касательно украинского вопроса, передаёт издание Bild am Sonntag со ссылкой на результаты опроса, проведённого институтом INSA. Отмечается, что были опрошены 1002 человека.

35% респондентов придерживаются иной позиции и считают, что канцлер Германии всё делает правильно. Остальные 13% затруднились ответить.

По информации издания, большинство опрошенных довольны действиями главы германского МИД Анналены Бербок, в её пользу высказались 47%.

Неделю назад газета Bild am Sonntag сообщила, что, по результатам опроса INSA, 49% жителей ФРГ выразили недовольство действиями Шольца. Отмечалось, что на тот момент такие показатели доверия являлись рекордно низкими в отношении канцлера.

Ранее лидер немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц, прямой конкурент Шольца, заявил в эфире программы «Вести», что на фоне антироссийских санкций наивысшая точка благосостояния Германии оставлена позади на неопределённое время. По словам политика, ситуация становится «всё сложнее». Он призвал Шольца признаться в этом.