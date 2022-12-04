Беженка с Украины подралась с охраной немецкого приюта Bild: беженка с Украины подралась в Мюнхене с сотрудниками приюта из-за удлинителя

Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

Молодая украинка подралась с сотрудниками центра для временного проживания беженцев в Мюнхене из-за сетевого удлинителя, использование которых там запрещено. Драка произошла в день, когда в приюте не работал беспроводной интернет, сообщает Bild.

Издание отмечает, что у 20-летней украинки Иваны, студентки юридического факультета, в день происшествия был онлайн-семинар. Девушка протянула сетевой удлинитель в свою комнату на случай, если ее ноутбук станет разряжаться.

Внезапно в мою комнату вошли мужчина и женщина из службы безопасности. Она потянулась за проводом и зарядкой. Я крикнула: «Стоп, это мое». Я положила провода под одеяло и легла сверху, — вспомнила беженка.

По ее словам, после этого в бокс зашла еще одна женщина, началась «драка». Визитеры, по словам Иваны, хотели отобрать у нее гаджеты и провода, она сопротивлялась. Итогом конфликта стали «легкие» повреждения руки и плеча девушки. Она также указала на «душевную» травму.