https://static.news.ru/photo/3f616362-c327-11e9-a5f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: lisvoda/facebook.com

Примерно 80 тысяч жителей Лисичанска Луганской области остались без воды. Причиной стало отключение электроэнергии на объектах КП «Лисичанскводоканал» из-за долгов. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В результате задолженности за электроснабжение отключены объекты КП «Лисичанскводоканал» в г. Лисичанск. Без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично м. Лисичанск (всего около 80 тыс. абонентов), — цитирует ГСЧС « Интерфакс Украина ».

При необходимости будет осуществлён подвоз воды, отметили в службе.

Ранее News.ru писал, что коммунальная авария оставила без холодного водоснабжения жителей трёх кубанских городов — Геленджика, Крымска и Новороссийска.