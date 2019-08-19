Примерно 80 тысяч жителей Лисичанска Луганской области остались без воды. Причиной стало отключение электроэнергии на объектах КП «Лисичанскводоканал» из-за долгов. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В результате задолженности за электроснабжение отключены объекты КП «Лисичанскводоканал» в г. Лисичанск. Без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично м. Лисичанск (всего около 80 тыс. абонентов), — цитирует ГСЧС «Интерфакс Украина».
При необходимости будет осуществлён подвоз воды, отметили в службе.
Ранее News.ru писал, что коммунальная авария оставила без холодного водоснабжения жителей трёх кубанских городов — Геленджика, Крымска и Новороссийска.