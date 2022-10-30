Беспилотниками по «мировому голоду» Последний раунд переговоров по «зерновой сделке» пройдет на Бали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Формально договоренность о создании беспрепятственных условий для морских поставок украинского зерна истекает уже 19 ноября. И Россия, по признанию президента, фактически обманутая Западом, имела бы все основания не приостанавливать свое участие в этом явно сомнительном предприятии, а четко заявить об окончании такого соглашения. Но 16 ноября соберется саммит G20, участие в работе которого может принять и Владимир Путин. И явно проблема продовольственных поставок будет одной из центральных тем такого форума. А значит, Россия оставляет себе политическое и моральное пространство для серьезных маневров и многосторонних компромиссов. Но процесс подвешен.

Между тем список претензий России к реализации «зерновой сделки» давно переполнился. И когда президент говорил о том, что наши «партнеры» нас опять обманули, он как бы подводил предварительный итог выполнения (вернее, одностороннего выполнения) Россией с такой помпой подписанных соглашений.

В результате же РФ фактически утратила инициативу в Черном море, отведя свои военные корабли от украинского побережья. Командование ВСУ престало бояться морских десантов и перебросило свои силы на другие участки. К тому же украинцы, не обладающие реальным флотом, укрепились в днепровском Лимане. Наши военные корабли больше простаивали у причальной стенки.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Большой десантный корабль «Цезарь Куников»

Зато украинская кукуруза потоком потекла по открытым гуманитарным коридорам. При этом обязательства в отношении беспрепятственных, не ограниченных санкциями поставок российских удобрений и пшеницы выполнены не были. Но это были еще цветочки.

С каждым месяцем крепли подозрения в том, что сухогрузы, отправляющиеся в украинские порты исключительно для того, чтобы взять на борт груз зерна, везут в своих трюмах оружие и боеприпасы для ВСУ. По ставшей известной схеме в открытом море с болгарских и румынских кораблей военные грузы перебрасывались на корабли, которые под благим предлогом спасения голодающих Африки регулярно пополняли украинские арсеналы. Из Одессы даже построили новую дорогу до Николаева, чтобы переброска оружия шла быстрее. Кроме того, был срочно переоборудован для таких военных приемок порт Ольвия. Как говорится, подальше от любопытных глаз.

А потом случился взрыв на Крымском мосту. Исполнилась старая мечта украинских, да и английских спецслужб. И уже первые итоги расследования доставки «взрывного» грузовика показали, что изначально пресловутые паллеты с полиэтиленовой пленкой были «заряжены» взрывчаткой на Украине. Они отправились в путь в Болгарию, запутывая следы, из Одессы. Так что гуманитарные коридоры вовсю использовались отнюдь не в благих целях.

Последней каплей, переполнившей чашу, как казалось, безмерного российского терпения, стала атака беспилотников и катеров-камикадзе на наш флот, простаивающий в Балаклавской бухте. Морские ударные аппараты беспрепятственно пересекли черноморскую акваторию и бонные заграждения, которые на такое нападение, видимо, не были рассчитаны. Можно, конечно, опять критиковать наших моряков за утрату бдительности. Тем более что образцы таких морских дронов были получены еще летом.

Фото: Министерство обороны РФ Морской боевой беспилотник

Но факт остается фактом. Новый теракт, направленный к тому же против кораблей, обеспечивающих безопасность морских коридоров для вывоза украинского зерна, стал обоснованным предлогом для жесткого заявления Москвы о приостановке участия в «зерновой сделке». Естественно, Запад опять «возбудился». Так случается каждый раз, когда его многоходовые комбинации на каком-то этапе проваливаются. Опять заговорили об угрозе голода, словно не зафиксировано, что зерно из Одессы и Черноморска шло в основном в Европу, пострадавшую от засухи.

Так что последний раунд переговоров по «зерновой сделке» состоится явно на Бали в присутствии всех ведущих экономических держав мира. И разговор, видимо, обещает быть очень серьезным и открытым. А Владимир Зеленский может сколь угодно заявлять, что с Россией никаких договоров он вообще не подписывал. Права ответственного голоса в такой ситуации у него все равно нет.