Берлускони: в мире нет лидеров, способных вести переговоры с Россией

Сильвио Берлускони / Фото Alessandro Di Meo/POOL Ansa/LaPr/Global Look Press

Бывший премьер Италии, лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что «ни в Европе, ни в мире» на данный момент нет лидеров, которые смогли бы провести с Россией переговоры по ситуации вокруг Украины, сообщает издание Affaritaliani. Он также выразил мнение, что Италия из-за своего косвенного участия в конфликте получит впоследствии большие проблемы с беженцами.

У нас нет лидера в мире, у нас нет лидера в Европе. Один из мировых лидеров, который должен был привести [президента РФ Владимира] Путина за стол переговоров, назвал его военным преступником <...>. Другой — секретарь НАТО — заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана. Поймите, что с такими предпосылками господин Путин далёк от того, чтобы сесть за стол переговоров, — отметил 85-летний политик.

Берлускони также выразил мнение, что Италия уже участвует в конфликте, так как поставляет оружие Киеву, что приведёт к ряду экономических и социальных проблем.

После лёгкого оружия, как мне сказали, мы посылаем им танки и тяжёлые вооружения. Что это всё значит? Что санкции сильно повлияют на нашу экономику, ещё больший ущерб будет в Африке, а затем, возможно, будут волны беженцев, и это опасность, исходящая от конфликта на Украине, — указал экс-премьер Италии.

Берлускони ранее признался, что он «глубоко разочарован» поведением президента РФ Владимира Путина. Он заявил, что российский лидер взял на себя слишком «серьёзную ответственность перед всем миром», когда начал специальную военную операцию на Украине.