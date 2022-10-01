Берлускони призвал новое правительство Италии не менять отношение к России Берлускони: новое итальянское правительство не должно менять позиции в отношении РФ

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Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони заявил, что новое правительство страны должно занимать в отношении России такую же позицию, как и предыдущее. О своем видении ситуации он рассказал в интервью газете La Stampa. Он также отметил необходимость дипломатического решения конфликта.

Отношение должно быть точно таким же, как у предыдущего правительства. В этом плане не должно быть никаких сомнений. Я бы добавил, что, когда позволят обстоятельства, я буду первым, кто будет настаивать на дипломатическом решении конфликта на Украине, — сказал Берлускони.

По мнению 86-летнего политика, дипломатическое решение должно предполагать «абсолютное единство Запада» и ни при каких условиях не может предусматривать «принесение в жертву свободы и прав украинского народа».

Ранее Берлускони предлагал свое посредничество для переговорного процесса между Москвой и Киевом. Он также предполагал, что в этом могла бы участвовать и бывший канцлер Германии Ангела Меркель. При этом итальянец выражал разочарование действиями России на Украине.