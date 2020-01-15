https://static.news.ru/photo/40983f4a-377a-11ea-8069-fa163e074e61_660.jpg Сильвио Берлускони Фото: Valerio Portelli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что Европа только в конструктивных отношениях с Россией сможет разрешать острые международные кризисы.

Политик подчеркнул, что Россия является существенной частью европейской культуры и цивилизации.

По словам Берлускони, только иные отношения с Россией помогут стабилизировать ближневосточные регионы. Он также раскритиковал отсутствие единой внешней политики у Евросоюза.

Только Европа, способная проводить единую внешнюю политику и имеющая общие военные средства, могла бы действительно играть свою роль, — заявил он в интервью газете La Verità.

По его мнению, основным конкурентом Запада является Китай, который при помощи политических средств открыто следует своему империалистическому плану.

Берлускони уже не в первый раз призывает Европу изменить своё отношение к России. В июле 2019 года экс-министр в качестве депутата Европарламента сообщил, что намерен сделать всё от него зависящее, чтобы положить конец санкционной войне. Россия должна быть частью европейского содружества, заявил он, писал NEWS.ru.