Берлускони отказался от президентской гонки

Бывший премьер Италии Берлускони отказался выдвигаться на пост президента страны
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
22:58, 22 января 2022
Фото: Rizzo/Fotogramma/Global Look Press
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отказался от участия в президентских выборах. Соответствующее заявление от имени политика зачитала сенатор Личия Ронцулли в ходе онлайн-встречи представителей коалиции, в которой лидер партии «Вперёд, Италия» не принял участия. Об этом сообщает газета la Repubblica.
Мы выдвинем общее предложение в рамках правого центра, способное обеспечить максимально возможный консенсус, — заявил Берлускони в своём обращении.
На встрече руководителей партии «Вперёд, Италия» член исполнительного комитета Антонио Таяни заявил, что курсом партии является продолжение работы нынешнего премьера Марио Драги. Аналитики рассматривают его в качестве будущего президента республики.
Ранее в МИД Украины выразили глубокое разочарование в связи с тем, что Германия отказалась предоставить стране оборонительные вооружения, и вызвали посла Германии Анку Фельдгузен. В ведомстве также назвали неприемлемыми высказывания командующего немецкими ВМС Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.