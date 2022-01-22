Берлускони отказался от президентской гонки

Фото: Rizzo/Fotogramma/Global Look Press

В МИД Германии сообщили, что не планируют эвакуацию семей сотрудников посольства на Украине. О принятии подобных мер ранее сообщили СМИ. При этом в дипломатическом ведомстве отметили, что внимательно следят за ситуацией.

Мы очень внимательно следим за состоянием безопасности персонала наших представительств на Украине, а также находимся в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне, — сообщили в...