Берлин разрешил поставку на Украину танков Leopard 1

Фото: Thomas Imo/imago stock&people/Global Look Press

Leopard 1

Правительство Германии выдало разрешение на экспорт Украине танков Leopard 1, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина Штеффена Хебештрайта. От кого именно поступил запрос на экспорт бронетехники, он не уточнил.

Могу подтвердить, что выдано одно разрешение. Другой информации привести не могу, — заявил Хебештрайт.

По данным агентства, армия Германии в настоящее время танки Leopard 1 не использует. Передать их Украине могут предприятия ФРГ, работающие в оборонном секторе.

В конце января Берлин пообещал Киеву предоставить 14 танков Leopard 2. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, бронетехника будет отправлена на Украину до конца марта. Кроме того, власти Германии пообещали разрешить другим странам реэкспорт этих танков.

Ранее сообщалось, что ряд европейских стран готовы передать Украине часть имеющихся у них на вооружении танков Leopard. В их числе Нидерланды, Испания, Норвегия, Польша. Варшава также пообещала помочь Киеву танками PT-91 Twardy. Чехия, в свою очередь, передавать Leopard Украине отказалась. В Праге заявили, что бронетехника нужна для обеспечения собственной безопасности страны.