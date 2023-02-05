Бербок рассказала о странной просьбе не шутить про Шольца Глава МИД ФРГ Бербок: меня попросили не шутить о Шольце и не говорить лишнего

Фото: Christoph Hardt / www.imago-images.de / Global Look Press

Глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что ее попросили не шутить о канцлере Олафе Шольце и не говорить лишнего, передает РИА Новости. В ходе мероприятия по ее награждению орденом «Против зверской серьезности» от Ассоциации карнавалов немецкого города Ахен она призналась, что хотела прийти на церемонию в костюме леопарда, но передумала из-за страха быть непонятой.

Меня предупредили: Анналена, после этой недели, пожалуйста, никаких шуток о федеральном канцлере. И самое главное: пожалуйста, не говори лишнего. Но не говорить лишнего можно тогда, когда вообще ничего не говоришь. И, очевидно, другие могут делать это лучше, чем я, — сказала Бербок.

По ее словам, она собиралась поддержать таким образом поставку танков Leopard 2 Украине.

Ранее лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в статье для журнала Focus ранее написал, что заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Европа «ведет войну с Россией», стало «подарком» для Кремля. Он предположил, что Москва сможет использовать слова дипломата в свою пользу. Мерц назвал недопустимыми подобные ошибки в столь напряженной политической ситуации.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале ранее заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц поставил крест на своей политической карьере решением поставить танки Киеву. По его словам, большинство жителей ФРГ шокированы действиями своего руководства. Он отметил, что немцы «прекрасно помнят времена», когда Россия и ФРГ сотрудничали и вели совместный бизнес.