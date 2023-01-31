Немецкий политик пожурил Бербок за «подарок» Кремлю Focus: Бербок сделала подарок Кремлю заявлением о войне с Россией

Фото: Kira Hofmann/PHOTOTHEK/Global Look Press

Анналена Бербок

Заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Европа «ведет войну с Россией», стало «подарком» для Кремля, пишет лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в статье для журнала Focus. Он предположил, что Москва сможет использовать слова дипломата в свою пользу. Мерц назвал недопустимыми подобные ошибки в столь напряженной политической ситуации.

Такие ошибки недопустимы, особенно в хорошо подготовленной речи перед парламентским собранием Совета Европы. В такой напряженной ситуации необходимо взвешивать каждое слово, — написал он.

Мерц считает, что ошибиться может каждый, но в сложившейся ситуации подобные оплошности показывают разобщенность в скоординированности по вопросам внешней политики в немецком правительстве. По его словам, подобные высказывания вскрывают внешнеполитические проблемы страны.

А министр иностранных дел Германии небрежно проговаривает такие вещи, которые берут на вооружение противники нашей помощи Украине. В трудные времена такая внешняя политика и политика в сфере безопасности обречены на провал в борьбе за поддержку населения, — заключил Мерц.

Несмотря на отсутствие публичной критики, ведомство канцлера ФРГ Олафа Шольца тщательно фиксирует оплошности Бербок. Ранее издание Bild писало, что в последнее время глава немецкой дипломатии давала поводы для недовольства собой.

Ранее бывший депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что Шольц может отправить Бербок в отставку. Он отметил, что по этой причине глава немецкого кабмина тщательно фиксирует ошибки руководителя МИД страны.