Белорусским мужчинам отказали во въезде на Украину

https://static.news.ru/photo/d5060526-9544-11eb-82bf-96000091f725_660.jpg Фото: Oleksii Kovalov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские пограничники не впустили в страну мужчин, прилетевших из соседней Белоруссии. Об этом пишет белорусское издание Onliner.

Проблему у белорусов возникли в аэропорту Одесса, при этом детей и женщин без задержек пропустили в страну. По словам Александра из Минска, он официально трудоустроен на Украине, и возвращался из отпуска, но его так же, как остальных мужчин, отправили обратно в Белоруссию.

Пограничники в неформальной беседе заявили, что к ним поступило распоряжение о том, чтобы не пропускать в страну мужчин без веской причины, например без вида на жительство или приглашения от работодателя.

Я так понял, что [это распоряжение появилось] в связи со слухами о перемещении российских войск вдоль границы с Украиной. Возможно, речь идёт и об участках белорусско-украинской границы, — рассказал собеседник издания.

Александру рекомендовали подождать несколько дней, пока «все успокоится». В Госпогранкомитете Украины не прокомментировали эти сообщения.

Как писал NEWS.ru, ВСУ впервые за восемь месяцев применили артиллерию при обстреле ЛНР. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. По его словам, огонь вёлся с позиций 59-й и 92-й бригад ВСУ. ЛНР открыла ответный огонь из «не запрещённого Минскими соглашениями вооружения», добавил представитель республики.