Белоруссия отказалась поставлять электроэнергию Украине

Белоруссия не станет поставлять электроэнергию на Украину. Об этом в своём Telegram-канале сообщает издание «Страна.ua». Ранее сообщалось, что Киев возобновит коммерческий импорт с 6 ноября.

По информации издания, в «Белэнерго» сообщили о том, что поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключённых рамочных контрактов с ноября 2021 года осуществляться не будут.

Заключение новых рамочных контрактов также не планируется. Благодарим вас за сотрудничество и заинтересованность в приобретении белорусской электрической энергии, — сообщается в документе компании.

Ранее стало известно, что Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии до 1 ноября. В дальнейшем стало известно, что Киев намерен возобновить импорт энергии из Белоруссии в связи с дефицитом угля на государственных ТЭС.

2 ноября Белоруссия поставила на Украину 500 мВт электроэнергии в рамках договора об оказании аварийной помощи. В этот же день стало известно, что Киев запросил аварийную помощь из энергетической системы Словакии.