Белград и Приштина договорились о деэскалации в Северном Косово

Согласно документу, силы международной миссии под эгидой Североатлантического альянса в Косово (KFOR) заменят на линии разграничения в Косове приштинский спецназ, который должен быть отведён от КПП «Ярине» и «Брняк» до 16:00 по местному времени 2 октября.

Также представители ЕС, Сербии и Косово договорились создать рабочую группу. Она займётся решением проблемы номеров транспортных средств жителей Северного Косово, населённого преимущественно сербами. На большинстве их автомобилей установлены сербские номерные знаки, а власти самопровозглашённого Косово требуют их замены на местные.