Белград и Приштина договорились о деэскалации в Северном Косово

Белград и Приштина достигли соглашения о деэскалации в Северном Косово. Переговоры по этому вопросу длились два дня. Об этом написал в Twitter спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак.

Согласно документу, силы международной миссии под эгидой Североатлантического альянса в Косово (KFOR) заменят на линии разграничения в Косове приштинский спецназ, который должен быть отведён от КПП «Ярине» и «Брняк» до 16:00 по местному времени 2 октября.

Также представители ЕС, Сербии и Косово договорились создать рабочую группу. Она займётся решением проблемы номеров транспортных средств жителей Северного Косово, населённого преимущественно сербами. На большинстве их автомобилей установлены сербские номерные знаки, а власти самопровозглашённого Косово требуют их замены на местные.

We have a deal! After two days of intense negotiations, an agreement on de-escalation and the way forward has just been reached. I thank Besnik Bislimi and Petar Petkovic for their readiness to negotiate and agree for the good of the people. pic.twitter.com/OuhuUWvuG0 — Miroslav LajÄÃ¡k (@MiroslavLajcak) September 30, 2021

Ситуация между Косово и Центральной Сербией обострилась 20 сентября, когда сотни косовских полицейских, включая снайперов, заняли КПП «Ярине» и «Брняк». Автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в феврале 2008 года, а сейчас активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол.

Ранее МИД России выразил обеспокоенность из-за ситуации в Косово. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, сообщество сербских муниципалитетов Косово, создание которого задумывалось как способ гарантировать соблюдение прав и интересов краевых сербов, остаётся «на бумаге» из-за саботажа Приштины. Это означает ещё одну волну выдавливания сербов из края.