Басурин рассказал, где идут самые активные бои в ДНР Басурин: самые активные боевые действия идут на севере ДНР

Бойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) «Гвоздика» / Фото Алексей Куденко/РИА Новости

На севере ДНР разворачиваются самые активные боевые действия, рассказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала. Он добавил, что на этом направлении происходит самое серьёзное продвижение совместных вооружённых сил республики и России.

На севере ДНР идут самые активные боевые действия, там же происходит самое серьёзное продвижение, что вынуждает противника освобождать населенные пункты без сопротивления​, — сказал он.

Басурин объяснил, что войска частично признанной республики наносили удары по тем точкам, которых не ожидали ВСУ: около Северодонецка и границы, которая идет на Красный Лиман и Ямполь. Из-за этого украинские войска вынуждены отступать в сторону Артемовска и Славянска.

Басурин также рассказал, что силы Донецкой Народной Республики применяют тактику малых котлов на авдеевском направлении для сохранения жизней как украинских военных, так и мирного населения. Он пояснил, что суть тактики состоит в блокировании определённой части украинских войск, перекрытии снабжения и другой помощи, которая может быть оказана другими подразделениями ВСУ. После этого начинается работа, которая ведётся по нескольким направлениям — военному, информационном, психологическому.

Ранее он заявил, что силы ДНР не станут заходить в Авдеевку. По словам Басурина, одна из сложностей с Авдеевкой заключается в том, что ВСУ обстреливают с территории коксохимического завода Донецк и Ясиноватую, надеясь, что от ответного огня ДНР пострадает предприятие.