В ДНР рассказали о тактике малых котлов Басурин: ДНР применяет тактику малых котлов под Авдеевкой для сохранения жизни мирного населения

Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Силы Донецкой Народной Республики применяют тактику малых котлов на Авдеевском направлении для сохранения жизней как украинских военных, так и мирного населения. В чём состоит такая тактика, рассказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

Он пояснил, что суть тактики малых котлов состоит в блокировании определённой части украинских войск, перекрытии снабжения и другой помощи, которая может быть оказана другими подразделениями ВСУ. После этого начинается работа, которая ведётся по нескольким направлениям — военному, информационному, психологическому.

Я ещё раз повторяю, мы заинтересованы, чтобы как можно больше жизней сохранилось, не только украинских военных, а ещё и гражданского населения, нам с ними потом жить и работать, — сказал Басурин.

Ранее он заявил, что силы ДНР не станут заходить в Авдеевку. По словам Басурина, одна из сложностей с Авдеевкой заключается в том, что ВСУ обстреливают с территории коксохимического завода Донецк и Ясиноватую, надеясь, что от ответного огня ДНР пострадает предприятие.