Басурин: гуманитарные коридоры вновь откроют в Мариуполе и Волновахе

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что утром в воскресенье, 6 марта, в Мариуполе и Волновахе вновь будут открыты гуманитарные коридоры. Он выразил надежду, что украинские военные разблокируют выход из населённых пунктов, дав дорогу мирным жителям, пишет РИА Новости.

С утра опять гуманитарные коридоры будут открыты как в Мариуполе, так и в Волновахе. Мы надеемся, что всё-таки те украинские командиры, которые руководят процессом обороны населённых пунктов, дадут своим подчинённым команду, чтобы они разблокировали выход из населённых пунктов и гражданское население могло покинуть данные населённые пункты, — сказал он.

По словам Басурина, 5 марта возможность обеспечить выход из города мирных жителей была сорвана по вине украинской стороны, которая саботировала все попытки властей ДНР организовать гуманитарный коридор для мирных жителей.

Ранее представитель Народной милиции ДНР заявил о возможности проведения в Мариуполе специальной военной операции с использованием точечного оружия. Целью операции он назвал освобождение города в условиях, когда гуманитарные коридоры не функционируют.

Гумкоридоры открылись 5 марта в 09:00 по украинскому времени (10:00 мcк). Об oрганизации гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения и возможном временном прeкращении огня на маршрутах Москва и Киев договорились в ходе второго этапа переговоров.