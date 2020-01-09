https://static.news.ru/photo/86c00a66-32f2-11ea-94d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Мэрия Барселоны выступила с предложением отменить рейсы между городом и столицей Испании.

Так, по мнению политиков, сокращение рейсов с Мадридом приведёт к уменьшению выбросов в атмосферу. Альтернативным вариантом передвижения между городами мэрия называет скоростные поезда. Поездка на них от Барселоны до Мадрида занимает около трёх часов.

Отмечается, что это решение не будет принято сразу. Предложение будет рассмотрено испанским правительством и каталонским женералитетом, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о сообщении учёных. Они назвали источники энергии, которые дают нулевые выбросы CO2.