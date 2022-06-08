Автомобиль въехал в толпу в центре Берлина

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Скорая помощь в Германии

Автомобиль въехал в толпу на Ранкештрассе в берлинском районе Шарлоттенбург, сообщает радиостанция RBB. По предварительной информации, пострадали не менее десяти человек. Известно как минимум об одном погибшем.

Сообщается, что авария произошла на углу Ранкештрассе и Тауэнцинштрассе. Автомобиль выехал на тротуар и врезался в здание магазина, водитель задержан. Причины инцидента устанавливаются.

19 декабря 2016 года на этой же улице произошел теракт — грузовик с польскими регистрационными номерами въехал в толпу на рождественской ярмарке. Жертвами стали 12 человек.

Ранее автомобиль протаранил толпу из 150 человек во время карнавального шествия в бельгийском населённом пункте Стрепи-Бракеньи. По предварительным данным, в результате погибли четыре человека и ещё 32 пострадали. Среди пострадавших 12 человек получили серьёзные травмы, остальные — лёгкие. Мэр Стрепи-Бракеньи назвал произошедшее катастрофой.